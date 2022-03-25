Репосты и комментарии. Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Чем делились пользователи...

Репосты и комментарии. Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Чем делились пользователи региона? Паблики изучила Мария Платанюк.За сахаром - в очередь! Лодочный сезон у подъездов. Таяние асфальта. И у дороги - чибис. Обзор сетевых кадров - прямо сейчас.Но начнём с главной темы. В регионе продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. На призыв откликнулись люди во всех городах и районах Владимирской области. Так, к примеру, в Гусь-Хрустальном продукты и предметы первой необходимости для семей из ДНР и ЛНР собрали представители "Боевого братства". Благодарность всем неравнодушным. Своих не бросаем. Главные слова этих дней.Антироссийские санкции и ситуация в магазинах. Что с продовольственной истерией?Все паблики обсуждают видео задержания в России первого сахарного спекулянта. Мужчина пытался продать 50 килограммов по цене, превышающей рыночную стоимость. И в продолжение "сахарной темы" - вот такое фото из "Подслушано Ковров". "Красиво жить не запретишь". Это уже Кольчугино. 8 утра. Очередь за сахарным песком в один из сетевых магазинов. "Каждый день ходят одни и те же, как на работу". "Куда вам столько сахара и гречки?"- вопрос, который волнует большинство пользователей. И в продолжение темы - кадры из Гусь-Хрустального. Вот она, "несладкая жизнь". Ажиотаж, который мы создаём сами.Кстати, в одном из магазинов Вязников ТОННУ(!) сахара продали за полтора часа. Нормализоваться ситуации не даёт повышенный спрос. Жителям региона напоминают: Россия производит больше сахара, чем потребляет. Так что нужно запастись не сахаром, спокойствием.Иронично-сахарное в "Подслушано Суздаль". А также в юрьевецком сообществе. Спасибо, что привезли сахар из Москвы.Суздальский паблик пишет о бульваре Всполье. Ремонт здесь провели в 2019-ом. Дорога на гарантии. Однако, на ней уже трещины, развалы и провалы. Подрядчика призывают всё привести в порядок.Дороги, которые сходят вместе с асфальтом - что называется, из острого весеннего. Владимирские дороги в марте. А вот одна из улиц Гусь-Хрустального. Даже ноги не идут, пишет один из пользователей. А это Муравьёва Апостола. Возле дома номер 11 - коммунальные ручьи. "Течёт перерасчёт", такие комментарии.В кольчугинском сообществе - тревожный сигнал. Чьи дети ходят по тонкому весеннему льду? В "Подслушано во Владимире" просят заменить флаги на зданиях в центре города. В частности, на фасаде авиамеханического колледжа. Также в паблике вспоминают легенду отечественного спорта Николая Андрианова. Семикратного олимпийского чемпиона. На этой неделе - 11-ая годовщина со дня его ухода.В "Подслушано Ковров" вот такая комфортная городская среда. Почта в Мелехово. Это улица МОПРА, 26. И вопрос к управляющей компании. Как людям из подъезда выходить? Вплавь?И Ковров с высоты птичьего полёта. Паблик приглашает вместе полюбоваться городом оружейников.В судогодском сообществе вспоминают выступление группы "Директор Азовского моря". Коллектив из Луганска спел на открытой площадке в Муромцеве в 2020-ом году.В "Подслушано Судогда" вот такая красота природы в марте. «На что похоже?» - спрашивает паблик. И здесь же - вот такая юркая норка. И её норки. Зверёк обустроил себе сразу 2 дома. А в финале - красивый закат из Юрьева-Польского. И кадры из "Береги природу". Вот он, у дороги чибис. Встречаем птиц с юга!Наша редакция ждёт ваших интересных кадров. Подписывайтесь на аккаунт ГТРК "Владимир" Вконтакте. Следите за нами в Телеграм. Наш принцип неизменен - ВЕСТИВМЕСТЕ.До встречи!