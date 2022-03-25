Первый клинический медцентр в Коврове проводит операции по диагностике и лечению мужского...

Первый клинический медцентр в Коврове проводит операции по диагностике и лечению мужского бесплодия. О методах, которые используют врачи - в нашем сюжете.Бесплодие - не приговор, и точно - не сугубо женская патология, говорят врачи. В половине случаев проблемы возникают именно у мужчин. И их важно не игнорировать. Современные методы диагностики позволяют на ранних стадиях выявить нарушения здоровья и приступить к лечению.Илкин Геюшов, врач-уролог, врач-андролог:- Причины, которые могут привести к данным последствиям, достаточно разнообразны. Самые частые - это какой-то инфекционный фактор. Также есть такое заболевание, как варикоцеле, которое может привести к бесплодию. Также генетические факторы могут быть.Отделение урологии Первого клинического медицинского центра в Коврове предоставляет весь спектр услуг - от первичных обследований до выявления и устранения причин. В том числе и путём безболезненного микрохирургического вмешательства.Илкин Геюшов, врач-уролог, врач-андролог:- Большинство из них проводится в режиме одного дня, т.е. пациент приходит, в этот же день его оперируют, и, как правило, через полтора-два часа пациент уходит домой. Это достаточно малоинвазивная современная операция, которая в послеоперационном периоде практически не беспокоит пациента.Чтобы избежать возможных проблем с мужским здоровьем, врачи советуют проходить обследования ежегодно, а не только перед планированием беременности.Максим Калашников, Илья Хлудов. “Вести-Владимир”