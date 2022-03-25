Стройка возобновилась.

Рпенский проезд во Владимире сдадут в срок. Об этом заявил врио губернатора Александр Авдеев.Стройка подорожала на 700 млн рублей, но власти решили проблему с поставками металла. Дополнительное финансирование выделило Правительство РФ.«Приходилось принимать технические решения, уменьшать стоимость за счёт более легких технических решений, но все равно рост цены приличный. Несмотря на то, что в 2022 году произошёл сбой, мы не намерены сдвигать сроки. Финансирование будет поступать, чтобы в 2023 году завершить возведение», - добавил глава региона.Общая стоимость проекта сейчас оценивается в 2,75 млрд рублей. В феврале пресс-служба администрации Владимирской области сообщала, что составляет 25%.Напомним, что новая дорога будет представлять из себя четырёхполосную проезжую часть длиной два километра. Он соединит две улицы - Юбилейную и Мира. Планируется, что это позволит разгрузить потоки транспорта в центре Владимира.