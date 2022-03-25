В среду, 30 марта, прокурор Владимирской области Владислав Малкин проведет тематический прием граждан по вопросам соблюдения законодательства об оплате труда. Прием начнется в 10:00 в здании

В среду, 30 марта, прокурор Владимирской области Владислав Малкин проведет тематический прием граждан по вопросам соблюдения законодательства об оплате труда. Прием начнется в 10:00 в здании прокуратуры области по адресу: г. Владимир, ул. Октябрьский проспект, д. 9. Предварительная запись производится по телефонам: 8(4922)32-39-43, 8(4922)32-71-25. Присоединяйтесь к нам в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!