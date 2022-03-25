С рабочим визитом во Владимирскую область сегодня прибыл Рифат Сабитов, заместитель генерального...

С рабочим визитом во Владимирскую область сегодня прибыл Рифат Сабитов, заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента холдинга, председатель комиссии Общественной Палаты России.Этим вечером Рифат Сабитов встретился с главой 33-его региона Александром Авдеевым. На встрече (она началась в 19.00) обсудили ряд важнейших тем. В том числе - диалог власти и журналистского сообщества. В Общественной Палате Российской Федерации Рифат Сабитов возглавляет комиссию по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. В состав Палаты он включен решением Президента. Как подчеркнул сегодня Рифат Сабитов, нынешнее непростое время делает новые вызовы прессе. Общая задача - достойно с ними справиться.