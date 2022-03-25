Стартовали первые Всероссийские просветительские игры, в которых приглашают принять участие...

Стартовали первые Всероссийские просветительские игры, в которых приглашают принять участие школьников нашего региона. Их организует Российское общество "Знание".Это шанс для учащихся с девятого по одиннадцатый классы показать свои таланты и получить призы - путешествие по красивым местам России или стажировку в ведущей компании. Игры включают шесть тематических направлений - культура и искусство, социальная ответственность, история и другие. Конкурсантов ждут киберспортивные турниры, викторины и волонтёрские акции. Шесть лучших участников от каждого региона, которые наберут наибольшее количество баллов, поедут на финальные состязания в Москву. Для участия нужно зарегистрироваться до 2-го апреля.