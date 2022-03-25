Руководитель Гидрометцентра России Вильфанд отметил, что высота снега в столице за последнюю неделю сократилась вдвое, но отсутствие луж связано с тем, что он сразу переходит в газообразное состояние.

Снег в Москве и Подмосковье будет сходить в первой декаде апреля, а в лесах он сойдет к середине месяца, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."В Подмосковье снег будет еще, по климату он сходит в первой декаде апреля, а в лесах он будет и до середины апреля. Полностью сойдет снег только в середине апреля, если говорить о лесах", - сказал он.Вильфанд отметил, что высота снега в Москве за последнюю неделю сократилась вдвое, но отсутствие луж связано с тем, что он сразу переходит в газообразное состояние. "Это связано с нечасто встречающимся событием, когда солнечные лучи, энергия большая, они приводят к тому, что снег из твердого состояния переходит в газообразное состояние, в водяной пар, минуя жидкую фазу. Поэтому на улицах нет луж. И сейчас вот этот процесс, буквально за последнюю неделю вдвое уменьшилась высота снега именно в результате сублимации", - добавил он.