Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников культуры с профессиональным праздником.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников культуры с профессиональным праздником.Градоначальник напомнил, что ровно два года назад из-за пандемии коронавируса было принято решение о приостановке работы культурных центров, кинотеатров и библиотек, а также о запрете проведения массовых мероприятий."Конечно, мы помогли городским учреждениям культуры пережить "дни закрытых дверей" и по максимуму компенсировали падение доходов от продажи билетов. Более 9,7 млрд бюджетных рублей было направлено на выплату заработной платы и покрытие текущих расходов музеев, культурных центров и театров", – написал Собянин в своем .Мэр отметил, что московская культура в кратчайшие сроки перешла в онлайн. Миллионы людей могли скоротать время дома за просмотром виртуальных выставок, спектаклей и концертов.Все это время артисты продолжали репетиции, работники музеев и галерей работали над оригинальными проектами. При первой возможности учреждения культуры вновь открыли.Собянин подчеркнул, что развитие материально-технической базы столичной культуры продолжалось. Новые здания получили Театр юного актера и Уголок дедушки Дурова, после ремонта открылись Дом культуры "Северный" и другие культурные пространства.Мэр констатировал, что прогнозы о "смерти" высокого искусства из-за онлайн-формата не оправдались. Он назвал галереи, библиотеки, концертные залы и музыкальные школы важнейшей частью жизни москвичей."Спасибо вам, дорогие работники культуры, за терпение, силу духа и преданность москвичам!" – заключил мэр.