Сегодня, 25 марта, Ефим Шифрин празднует день рождения. В свои 66 лет знаменитый артист не только продолжает добиваться новых высот, но и поддерживает себя в форме, оставаясь примером для подражания.

Сегодня, 25 марта, Ефим Шифрин празднует день рождения. В свои 66 лет знаменитый артист не только продолжает добиваться новых высот, но и поддерживает себя в форме, оставаясь примером для подражания.Родители Ефима Шифрина, Залман Шифрин и Раша Цыпина, познакомились по переписке. Мужчина был сослан на Крайний Север после обвинения в шпионаже, а женщина сорвалась к нему, совсем незнакомому человеку, через всю страну. Раша Цыпина не знала, что ее ждет, но ни разу не пожалела о своем решении.В 1951 году у пары родился сын Самуэль, а спустя пять лет на свет появился Нахим, который сегодня известен как Ефим Шифрин.Детство Шифрина прошло в небольшом колымском поселке. Только в 1966 году, когда мальчику было уже 10 лет, семья перебралась в Юрмалу. В школьные годы будущий артист был очень застенчивым, носил очки и то и дело терпел насмешки одноклассников. Чтобы завоевать авторитет среди сверстников, Нахим начал пародировать учителей. Вскоре о его таланте узнала чуть ли не вся школа.Открыв в себе творческие способности, Шифрин решил стать артистом. После окончания школы Нахим сорвался покорять Москву, однако провалил экзамены в Щукинское училище и вернулся домой. Многие на его месте опустили бы руки, но Шифрин оказался не из таких. Через год после первой неудачи он попытал счастья снова. Его приняли на эстрадное отделение циркового училища, а потом и на режиссерский факультет в ГИТИС. Маленькими шагами артист шел к своей мечте и добился того, чтобы о нем узнала вся страна.Всенародная слава к Нахиму Шифрину пришла в середине 80-х, но уже под другим именем. С ранних лет артиста называли то Фимой, то Ефимом, но он и подумать не мог, что сценический псевдоним настолько прикипит к нему в широких кругах. Долгие годы поклонники даже не подозревали, что любимца публики зовут Нахим, и были шокированы, когда тот начал представляться так в соцсетях. Некоторые даже подумали, что артист взял себе новое имя.Сейчас юморист посвящает себя не только карьере, но и спорту. Вот уже больше 25 лет Ефим Залманович регулярно ходит в спортзал и занимается бодибилдингом – его результатам можно только позавидовать. В свои 66 лет артист выжимает штангу весом больше ста килограммов и регулярно хвастается атлетическим телосложением в соцсетях, раззадоривая поклонниц. Неудивительно, что многие называют Шифрина завидным холостяком.К слову, свою личную жизнь Ефим Залманович никогда не обсуждает. Долгие годы считалось, что актер никогда не связывал себя узами брака, а он не спешил опровергать эти домыслы. Только недавно артист , что однажды все-таки был женат. Брак был скоротечным и отбил у артиста желание переступать порог ЗАГСа снова, поэтому он держал эту деталь своей личной жизни в тайне. Имя его бывшей избранницы так и осталось в секрете.Сейчас Ефим Шифрин продолжает активно заниматься карьерой и гастролировать. К счастью, для новых творческих свершений у юмориста полно и энергии, и желания, хотя он уже достиг пенсионного возраста. Как работающему пенсионеру Ефиму Залмановичу начисляют 13 тысяч рублей – от званий артист отказался, поэтому доплаты ему не полагаются. Мужчина признает, что прожить на такие мизерные выплаты в Москве невозможно, поэтому пока не собирается уходить на заслуженный отдых.