Серьезное ДТП сегодня произошло в Киржачском районе, на дороге Киржач-Дубки. Около 9 утра водитель...

Серьезное ДТП сегодня произошло в Киржачском районе, на дороге Киржач-Дубки. Около 9 утра водитель “Деу Нексия” 95-го года рождения решил на перекрестке обогнать поворачивающий налево “Хендай Солярис” - пересек сплошную, задел автомобиль, вылетел на обочину и врезался в деревья.В салоне “Нексии” находились четыре пассажира. Трое из них были доставлены в больницу. Водителя, его тоже госпитализировали, пришлось деблокировать сотрудникам МЧС.Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 14 человек, 6 единиц техники, в том числе от МЧС 3 человека, 1 единица техники, сообщили в пресс-службе МЧС.Фото: 33.mchs.gov.ru