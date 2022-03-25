Гороховецким районным судом рассмотрен спор о взыскании компенсации морального вреда, причиненного...

Гороховецким районным судом рассмотрен спор о взыскании компенсации морального вреда, причиненного укусами собаки.В Гороховце обустроена набережная реки Колпь, которую в теплое время года, особенно в вечернее время, посещает много жителей города. Многие приходят с домашними питомцами, выгуливают собак. Нарушение правил выгула собак и повлекло возбуждение судом гражданского дела.Как сообщил Гороховецкий райсуд, жительница Гороховца обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда к владелице собаки, мотивировав свои требования тем, что на нее собака, гуляющая без поводка, напала, укусила за руку, вследствие чего потребовалось обращаться за медицинской помощью. Пострадавшая заявила в иске, что находилась на больничном, испытала стресс.9 марта 2022 года суд рассмотрел дело. Стороны в судебном заседании высказали свою позицию, представитель хозяйки напавшей собаки просил суд отказать в иске, сославшись на то, что пострадавшая также выгуливала собаку на поводке, вмешалась в драку собак, получила травму вследствие своей неосторожности, не доказала, что ее укусила собака ответчика.Судом также были заслушаны свидетели, очевидцы произошедшего.Судом принято решение о взыскании компенсации морального вреда и судебных расходов потерпевшей в размере 50 тысяч рублей.Закон (ст. 137 ГК РФ) к животным применяет общие правила об имуществе. В силу ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.Поэтому хозяин собаки несет полную ответственность за нападение своего питомца и причинение им вреда. Хозяин собаки, выгуливающий своего питомца в нарушение Правил без поводка в общественном месте, несет установленную законом ответственность в случае причинения вреда.Фото: https://pixabay.com/ru/