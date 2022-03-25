В Гороховце местная жительница получила моральную компенсацию 50 тысяч рубле, за то что ее укусила чужая собака. Женщина гуляла со своим псом по набережной реки Колпь. На нее напала собака без

В Гороховце местная жительница получила моральную компенсацию 50 тысяч рубле, за то что ее укусила чужая собака. Женщина гуляла со своим псом по набережной реки Колпь. На нее напала собака без поводка другой женщины и укусила за руку. В результате нападения. пострадавшая обращалась за медицинской помощью. В исковом заявлении в суд, женщина заявила, что находилась