В Гороховце местная жительница получила моральную компенсацию 50 тысяч рубле, за то что ее укусила чужая собака. Женщина гуляла со своим псом по набережной реки Колпь. На нее напала собака без
<a href="https://33live.ru/novosti/25-03-2022-v-goroxovce-zhenshhina-poluchila-kompensaciyu-za-ukus-sobaki.html" target="_blank">В Гороховце женщина получила компенсацию за укус собаки</a> - В Гороховце местная жительница получила моральную компенсацию 50 тысяч рубле, за то что ее укусила чужая собака. Женщина гуляла со своим псом по набережной реки Колпь. На нее напала собака без
[url=https://33live.ru/novosti/25-03-2022-v-goroxovce-zhenshhina-poluchila-kompensaciyu-za-ukus-sobaki.html]В Гороховце женщина получила компенсацию за укус собаки[/url] - В Гороховце местная жительница получила моральную компенсацию 50 тысяч рубле, за то что ее укусила чужая собака. Женщина гуляла со своим псом по набережной реки Колпь. На нее напала собака без