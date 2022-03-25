В Гороховецком районе 57-летнего местного жителя осудили на 2 года за хаотичную стрельбу из охотничьего ружья. В августе 2021 года, в деревне Кожино, гороховчан в состоянии алкогольного

В Гороховецком районе 57-летнего местного жителя осудили на 2 года за хаотичную стрельбу из охотничьего ружья. В августе 2021 года, в деревне Кожино, гороховчан в состоянии алкогольного опьянения в ответ на безразличие компании молодых людей к его попытке завязать с ними общение, устроил хаотичную стрельбу из охотничьего ружья на улице деревни. Мужчина произвел два выстрела