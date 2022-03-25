Дети с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик отправились в гости к Марье Искуснице в...
Дети с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик отправились в гости к Марье Искуснице в Суздале. Они окунулись в сказочную атмосферу вместе с нашим корреспондентом Юлией Шуваловой.
- Топни ножкой, вот как, вот как, топни ножкой.
Многие из этих детей впервые знакомятся с русским фольклором. Их встречают сказочные герои с задорными частушками, песнями и плясками. Создатели усадьбы Ксения Варнавская и Иван Колесов - Марья Искусница и Служивый. Они и пригласили ребят в русскую избу.
- Все перетрется и все перемелется, но старая сказка совсем не безделица.
Атмосферный и уютный дом способствует сближению гостей. Каждая деталь здесь пропитана волшебством.
Иван Колесов, Служивый:
- Двери нашего театра всегда открыты, особенно в такое тяжелое время.
Актеры подготовили целый мешок с русскими народными сказками. Одна из них - "Лисьи проделки". Вместе с рыжей плутовкой на сцене - медведь, заяц и волк.
- Что проходу не даешь?
- Без досмотра путь закрыт!
- Да на, смотри, несу корыто.
Спектакль интерактивный. Зрители - участники сказочного действа.
Ксения Варнавская, хозяйка усадьбы Марьи Искусницы:
- У нас близко эта связь происходит между актерами и зрителями. Глаза в глаза. Здесь уже не обманешь. Не сыграешь. Дети помогают нам спектакль этот играть. Мы хотим, чтобы настроение у них улучшилось. Если хорошее настроение, то и жизнь меняется к лучшему.
Познакомились ребята и с русскими народными музыкальными инструментами. Собрали свой оркестр. Играли на ложках, балалайке, гуслях. Так, Илья Иванов из Мариуполя впервые взял в руки баян.
Илья Иванов:
- Как будто я сейчас буду сниматься в сказке.
По словам родителей, такие праздники помогают забыть о плохом. Последние две недели дети провели в подвалах, многие без еды и воды - в роли живого щита для украинских нацбатов. Сейчас впервые за последние недели они улыбаются и смеются.
Олеся Сташенко:
- Мне больше всего понравилась курочка, но я больше люблю котов. Я люблю котов!
Юлия Воробьева, жительница Мариуполя:
- Теплая обстановка. Удивительные актеры. Я в своем городе часто ходила в театр. Понимаю, люблю это творчество. Огромная благодарность за то, что пригласили.
Андрей Казаков, житель Мариуполя:
- Детям очень здесь понравилось!
Конечно, никуда без фото на память. Для этого у Марьи Искусницы есть вот такие селфи-грабли. Вместо традиционного "сыр" в Суздале принято говорить... «шишки».
Усадьба Марьи Искусницы продолжит дарить радость детям Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Владимирская область приняла уже больше тысячи вынужденных переселенцев. Почти половина из них младше 8 лет.
- Детям Донбасса пришлось взрослеть быстрее, чем их сверстникам. Они жили в постоянном страхе, учились под обстрелами. В Усадьбе Марьи Искусницы их детство наконец-то стало настоящей сказкой.
Юлия Шувалова, Александр Чунаев. "Вести Владимир"