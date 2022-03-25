Дети с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик отправились в гости к Марье Искуснице в...

Дети с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик отправились в гости к Марье Искуснице в Суздале. Они окунулись в сказочную атмосферу вместе с нашим корреспондентом Юлией Шуваловой.- Топни ножкой, вот как, вот как, топни ножкой.Многие из этих детей впервые знакомятся с русским фольклором. Их встречают сказочные герои с задорными частушками, песнями и плясками. Создатели усадьбы Ксения Варнавская и Иван Колесов - Марья Искусница и Служивый. Они и пригласили ребят в русскую избу.- Все перетрется и все перемелется, но старая сказка совсем не безделица.Атмосферный и уютный дом способствует сближению гостей. Каждая деталь здесь пропитана волшебством.Иван Колесов, Служивый:- Двери нашего театра всегда открыты, особенно в такое тяжелое время.Актеры подготовили целый мешок с русскими народными сказками. Одна из них - "Лисьи проделки". Вместе с рыжей плутовкой на сцене - медведь, заяц и волк.- Что проходу не даешь?- Без досмотра путь закрыт!- Да на, смотри, несу корыто.Спектакль интерактивный. Зрители - участники сказочного действа.Ксения Варнавская, хозяйка усадьбы Марьи Искусницы:- У нас близко эта связь происходит между актерами и зрителями. Глаза в глаза. Здесь уже не обманешь. Не сыграешь. Дети помогают нам спектакль этот играть. Мы хотим, чтобы настроение у них улучшилось. Если хорошее настроение, то и жизнь меняется к лучшему.Познакомились ребята и с русскими народными музыкальными инструментами. Собрали свой оркестр. Играли на ложках, балалайке, гуслях. Так, Илья Иванов из Мариуполя впервые взял в руки баян.Илья Иванов:- Как будто я сейчас буду сниматься в сказке.По словам родителей, такие праздники помогают забыть о плохом. Последние две недели дети провели в подвалах, многие без еды и воды - в роли живого щита для украинских нацбатов. Сейчас впервые за последние недели они улыбаются и смеются.Олеся Сташенко:- Мне больше всего понравилась курочка, но я больше люблю котов. Я люблю котов!Юлия Воробьева, жительница Мариуполя:- Теплая обстановка. Удивительные актеры. Я в своем городе часто ходила в театр. Понимаю, люблю это творчество. Огромная благодарность за то, что пригласили.Андрей Казаков, житель Мариуполя:- Детям очень здесь понравилось!Конечно, никуда без фото на память. Для этого у Марьи Искусницы есть вот такие селфи-грабли. Вместо традиционного "сыр" в Суздале принято говорить... «шишки».Усадьба Марьи Искусницы продолжит дарить радость детям Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Владимирская область приняла уже больше тысячи вынужденных переселенцев. Почти половина из них младше 8 лет.- Детям Донбасса пришлось взрослеть быстрее, чем их сверстникам. Они жили в постоянном страхе, учились под обстрелами. В Усадьбе Марьи Искусницы их детство наконец-то стало настоящей сказкой.Юлия Шувалова, Александр Чунаев. "Вести Владимир"