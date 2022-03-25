В пятницу, 25 марта, в Киржачский район на автодороге 17К-8 произошло ДТП с пострадавшими. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. Водитель

В пятницу, 25 марта, в Киржачский район на автодороге 17К-8 произошло ДТП с пострадавшими. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. Водитель легкового автомобиля во время обгона не справился с управлением и совершил касательное столкновение с другим легковым автомобилем, а затем наезд на препятствие. «Имеются пострадавшие. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка одного пострадавшего»,