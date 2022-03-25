В четверг, 24 марта, в Кольчугино произошел пожар в пристройке к частному жилому дому. «На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение пристройки к дому по всей

В четверг, 24 марта, в Кольчугино произошел пожар в пристройке к частному жилому дому. «На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение пристройки к дому по всей площади. Существовала угроза распространения огня на жилой дом», – передает пресс-служба МЧС России по Владимирской области. Сотрудники МЧС сформировали звено газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Пожарные