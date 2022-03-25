Пожарные вынесли животное на свежий воздух, дали подышать воздухом из дыхательного аппарата. Пушистая пришла в себя. Её передали в руки хозяйки.

Ковровские пожарные спасли кошку, потерявшую сознание во время возгорания в квартире. Об этом рассказали в МЧС по Владимирской области.20 марта на пульт дежурного поступило сообщение о ЧП в многоквартирном доме №24 по улице Волго-Донской. Очаг возгорания находился на кухне квартиры на первом этаже. Сотрудники МЧС потушили пламя на площади 9 квадратных метров.Звено газодымозащитной службы обнаружило в квартире кошку, которая надышалась угарным газом и потеряла сознание. Пожарные вынесли животное на свежий воздух, дали подышать воздухом из дыхательного аппарата. Пушистая пришла в себя. Её передали в руки хозяйки.«Хочу выразить огромную благодарность ребятам, прибывшим на ликвидацию пожара. Они сработали четко и грамотно, спасли мою кошечку», - поблагодарила она ковровских пожарных.