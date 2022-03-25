Во Владимирской области вынесен приговор местной жительнице, причинившей тяжкий вред здоровью...

Во Владимирской области вынесен приговор местной жительнице, причинившей тяжкий вред здоровью своего знакомого - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Она признанна виновной в совершении преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).Следствием установлено, что 12 октября 2021 года в процессе распития спиртного между подсудимой и потерпевшим в его доме произошла ссора на почве возникших неприязненных отношений.В ходе конфликта женщина нанесла своему знакомому многочисленные удары по лицу и туловищу, после чего встала ногами на его спину и совершила не менее 5 прыжков.Обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Фото: freepik