Он заставлял заключённых ремонтировать помещения тюрьмы.

Во Владимирской области перед судом предстанет бывший сотрудник УФСИН, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом рассказала официальный представитель регионального СУ СК Мария Серова.По версии следствия, с мая по июнь 2020 года тюрьма заключила со строительной фирмой контракт на капитальный ремонт помещений. Однако кисточками и шпателями работали не приезжие строители, а местные зэки. Подозреваемый заставил заключённых выполнять часть работ.После завершения ремонта, заместитель начальника колонии в Покрове, передал на подпись руководству акты о приёмке, цена которых оказалась завышена почти на 150 тысяч рублей.Кроме того, с сентября по октябрь 2020 года офицер повторил преступную схему. Осуждённые выполнили работы на общую сумму более 80 тысяч рублей.Незаконные действия сотрудника учреждения пресекли оперативники ФСБ и ОСБ УФСИН. Ему вменяют ч. 1 ст. 285 УК РФ.Свою вину мужчина не признал. Однако следователи собрали достаточно доказательств, чтобы передать дело в Петушинский районный суд.