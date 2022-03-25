В 03:55 25 марта 2022 года в деревне Переложниково Селивановского района произошел пожар в жилом...

В 03:55 25 марта 2022 года в деревне Переложниково Селивановского района произошел пожар в жилом доме №12.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. Вызов в пожарную охрану был совершен несвоевременно и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение кровли дома. Существовала угроза распространения огня по дому. Пожарные не дали распространиться огню и оперативно ликвидировали пожар на площади 128 кв. м. Сгорела кровля дома. Погибших и пострадавших нет.На тушение пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/