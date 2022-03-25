В связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки, общеобразовательных учреждениях...

В связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки, общеобразовательных учреждениях региона отменили отменили ковидные ограничения.По данным Роспотребнадзора в настоящее время :- отменено требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета- отменено требование по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой.- отменено требование предъявлять медицинскую справку для посещения ребенка образовательной организации, если он был в контакте с больным COVID-19. При этом наличие справки после перенесенного заболевания остается обязательным.- отменено требование по разработке разного начала уроков и перемен для минимизации контактов обучающихся;- допускается проведение массовых мероприятий в организациях для детей и молодежи на открытом воздухе.- допускается увеличение загрузки летних оздоровительных учреждений до 100% от проектной вместимости- сохраняется обследование персонала загородных летних оздоровительных учреждений на COVID-19 любым из методов, определяющих антиген возбудителя перед началом смены. При этом еженедельное тестирование в течение смены отменено.- допускается возможность посещения социальной организации для детей лицами, не связанными с ее деятельностью, при условии использования ими средств индивидуальной защиты органов дыхания и наличия сведений о вакцинации или перенесенном заболевании в течении последних 6 месяцев или наличия антител.Фото: freepik