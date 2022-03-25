А сейчас - время для очередного путешествия в прошлое. Знаменитая спортшкола олимпийского резерва...

А сейчас - время для очередного путешествия в прошлое. Знаменитая спортшкола олимпийского резерва имени Толкачёва - одна из главных кузниц "гимнастических кадров" для всей страны. Давайте вместе вспомним, как владимирские гимнасты отмечали новоселье в 1984-ом году. Переезд в здание в Спортивном переулке. На кадрах, снятых оператором Владимиром Ишутиным, легенда мирового спорта, наш земляк - семикратный олимпийский чемпион Николай Ефимович Андрианов.