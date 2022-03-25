Смотрите в программе Вести-Владимир: - Мариупольцы в Коврове В Коврове дети из Мариуполя уже...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":- Мариупольцы в КовровеВ Коврове дети из Мариуполя уже отправились в школу. Как украинские беженцы начинают в тридцать третьем регионе новую жизнь.- Отчёт АвдееваПроблемы и перспективы Владимирской области. Глава региона Александр Авдеев отчитался перед Законодательным собранием.- СетевоеРастаявший асфальт и битва за... сахар. Что обсуждали владимирцы в соцсетях на этой неделе?