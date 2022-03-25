Смотрите в программе Вести-Владимир:
- Мариупольцы в Коврове
В Коврове дети из Мариуполя уже...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- Мариупольцы в Коврове
В Коврове дети из Мариуполя уже отправились в школу. Как украинские беженцы начинают в тридцать третьем регионе новую жизнь.
- Отчёт Авдеева
Проблемы и перспективы Владимирской области. Глава региона Александр Авдеев отчитался перед Законодательным собранием.
- Сетевое
Растаявший асфальт и битва за... сахар. Что обсуждали владимирцы в соцсетях на этой неделе?