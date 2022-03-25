Они будут приходить по электронной почте.
«Энергосбыт Волга» и «Единый расчетно-информационный центр Владимирской области» предлагают абонентам перейти на электронные счета. Виртуальные квитанции будут приходить по электронной почте.
«Отказ от бумаги – это цивилизованное движение в сторону экономии ресурсов», - мотивируют в пресс-службе компании.
На данный момент преимущества электронной квитанции уже оценили более 47 тысяч абонентов ресурсоснабжающей организации.
«5000 виртуальных квитанций спасают от вырубки одно дерево», - подчеркнул гендиректор «Энергосбыт Волга» Александр Москвитин.
Отказаться от бумажных квитков можно следующим образом:
«Единый расчетно-информационный центр Владимирской области» также рекомендует абонентам перейти на электронную версию единого платёжного документа. Напомним, что компания обслуживает более 500 тысяч документов ежемесячно.
Оформить получение ЕПД можно следующими способами:
Кроме того, с 5 апреля в отделениях ЕРИЦ расскажут как перейти на электронный вариант.