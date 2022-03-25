Они будут приходить по электронной почте.

«Энергосбыт Волга» и «Единый расчетно-информационный центр Владимирской области» предлагают абонентам перейти на электронные счета. Виртуальные квитанции будут приходить по электронной почте.«Отказ от бумаги – это цивилизованное движение в сторону экономии ресурсов», - мотивируют в пресс-службе компании.На данный момент преимущества электронной квитанции уже оценили более 47 тысяч абонентов ресурсоснабжающей организации.«5000 виртуальных квитанций спасают от вырубки одно дерево», - подчеркнул гендиректор «Энергосбыт Волга» Александр Москвитин.Отказаться от бумажных квитков можно следующим образом:«Единый расчетно-информационный центр Владимирской области» также рекомендует абонентам перейти на электронную версию единого платёжного документа. Напомним, что компания обслуживает более 500 тысяч документов ежемесячно.Оформить получение ЕПД можно следующими способами:Кроме того, с 5 апреля в отделениях ЕРИЦ расскажут как перейти на электронный вариант.