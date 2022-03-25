Владимирец угнал чужой автомобиль, чтобы использовать его в качестве донора для своего транспортного средства. Судом установлено, что в мае 2021 года Л., увидел припаркованный у жилого дома

Владимирец угнал чужой автомобиль, чтобы использовать его в качестве донора для своего транспортного средства. Судом установлено, что в мае 2021 года Л., увидел припаркованный у жилого дома легковой автомобиль, принадлежащий потерпевшему С. Он решил его угнать. Мужчина повредил центральный замок, завел авто и перегнал к себе в гараж. Транспортное средство он украл с целью использовать