Во Владимире местный житель взыскал денежные средства с департамента здравоохранения за покупку льготных лекарств через суд. «Установлено, что К. является инвалидом I группы, страдает

Во Владимире местный житель взыскал денежные средства с департамента здравоохранения за покупку льготных лекарств через суд. «Установлено, что К. является инвалидом I группы, страдает онкозаболеванием, в связи с чем ему по медицинским показаниям назначен прием жизненно важных лекарственных препаратов, которые должны отпускаться по рецептам врачей бесплатно», – передает пресс-служба прокуратуры региона. Мужчина был вынужден покупать