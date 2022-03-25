С 25 марта 2022 года владимирцы в возрасте от 14 до 22 лет, оформившие «Пушкинскую карту», могут с...

С 25 марта 2022 года владимирцы в возрасте от 14 до 22 лет, оформившие «Пушкинскую карту», могут с ее помощью оплатить билеты в кино. К государственной программе присоединился кинотеатр «Киномакс-Буревестник».На сайте кинотеатра фильмы, доступные для посещения по «Пушкинской карте», отмечены специальным значком. На данный момент в их число входят :- спортивная драма «Мистер нокаут» о советском боксере Валерии Попенченко;- мелодраматическая комедия «Хочу замуж» о журналистке Любе;- семейная комедия «Моя ужасная сестра» о взаимоотношении родителей и детей (с участием певицы Глюк’OZA);- мультфильм «Финник» о приключениях мохнатого домового и его подружки – девочки Кристины.С помощью «Пушкинской карты» можно оплатить только один билет в рамках одного заказа.Фото: РИА Новости