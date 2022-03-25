Музей непридуманных историй во Владимире присоединился к Общероссийской акции по поддержке тех, кто...

Музей непридуманных историй во Владимире присоединился к Общероссийской акции по поддержке тех, кто прибыл из Донецкой и Луганской народных республик.На доброй встрече детям рассказали о самых интересных историях, а они в ответ порадовали экскурсоводов своей эрудированностью. Символично, что экскурсию проводила Полина Цыганкова, которая сама приехала во Владимир семь лет назад из Горловки Донецкой области. На встрече пригодился и Чемодан с книгами (акция, где любой желающий может как оставить книгу, так и забрать любую понравившуюся).