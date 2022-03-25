В 00:27 25 марта 2022 года во Владимире на проезде Лакина у дома №6 загорелся легковой...

В 00:27 25 марта 2022 года во Владимире на проезде Лакина у дома №6 загорелся легковой автомобиль.Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали к месту пожара. На момент прибытия подразделений наблюдалось задымление автомобиля. Пожарные не допустили распространения огня, и оперативно ликвидировали пожар на 1,5 кв. м. Сгорел моторный отсек автомобиля. Погибших и пострадавших нет.На пожар выезжали 3 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/