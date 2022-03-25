В парке Дружба объявлена ДОБРОакция. За прекрасные трели мы может отблагодарить птиц и обновить...

В парке "Дружба" объявлена ДОБРОакция. За прекрасные трели мы может отблагодарить птиц и обновить кормушки в парке.Для участия в акции нужно смастерить из дерева или пищевого пластика кормушку. Разместить её на любом дереве, надёжно закрепив (не травмируя при этом само дерево). Сделать с ней селфи, выложить в группу парка "Дружба" в соцсети "Вконтакте" фотографию с хештегом #покормиптиц.3 апреля всех, кто принял в ней участие, ждут подарки.