Депздрав не обеспечил пациента жизненно важными препаратами.

Во Владимире суд обязал выплатить инвалиду I группы деньги, потраченные на покупку лекарств. Об этом рассказали в пресс-службе Владимирской областной прокуратуры.По заявлению пациента ведомство провело проверку. Выяснилось, что он страдает онкозаболеванием. По медицинским показаниям ему назначен приём жизненно важных препаратов, которые должны отпускаться по бесплатным рецептам.«Поскольку длительное время медикаменты больному не выдавались, а курс терапии является непрерывным, он вынужден был приобретать их за собственные средства», - установили прокуроры.В результате владимирец потратил почти 80 тысяч рублей.Иск удовлетворен. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.