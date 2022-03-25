Всесторонняя поддержка со стороны государства. На территории промышленного технопарка «ИТКОЛ –...

Всесторонняя поддержка со стороны государства. На территории промышленного технопарка «ИТКОЛ – ТОЧМАШ» прошла встреча представителей власти с предпринимательским сообществом Владимирской области. Какие меры помогут бизнесу выйти из-под санкционного давления, расскажет Александр Сыпченко.Комиссия осматривает территорию промышленного технопарка «ИТКОЛ - ТОЧМАШ». Арендованная площадь - свыше 70 тысяч квадратных метров. Только в прошлом году здесь появились полсотни резидентов. 14 из них - производственные структуры разных отраслей. Многие компании связаны с производством мебели. И здесь уже фактически сложился первый в России мебельный кластер. Так, общество "МЕТАЛЛОПЛАСТ" ежемесячно выпускает около сотни тонн различной мебельной фурнитуры.Георгий Аркадьев, руководитель подразделения ООО "МЕТАЛЛОПЛАСТ":- Договор у нас заключен с августа, а начали производство с середины января уже, изготавливаем механизмы трансформации, а также кроватные и мебельные основания.Технопарк «ИТКОЛ — ТОЧМАШ» - не только производственная площадка, но и бизнес-инкубатор. Многие арендаторы работают с компанией ИТКОЛ более 10 лет. За это время они превратились в крупных игроков рынка.А в условиях непростой экономической ситуации профессиональная управляющая компания “ИТКОЛ” идет навстречу арендаторам и снижает ставки аренды на вакантные площади.Алексей Чернышов, директор промышленного технопарка «ИТКОЛ –ТОЧМАШ»:- Все сервисы, от помощи в запуске производства, это ремонтно-строительные работы, поддержка самого помещения, где работает арендатор, сервисные услуги в виде клининга, погрузо-разгрузочных работ.Благодаря хорошей инфраструктуре и удобной логистике технопарк продолжает увеличивать производственные мощности. Это не только инвестиции в региональную экономику, но и новые рабочие места, подчеркивает врио первого замгубернатора Владимирской области Александр Ремига.Александр Ремига, врио первого замгубернатора Владимирской области:- Несколько недель назад предприниматели обратились и предложили такую меру поддержки, как поиск партнеров и выход на торговые площадки.Какие еще производства зайдут в технопарк - пока неизвестно. Сегодня важно не снижать оборотов и сохранить производственный потенциал, заявляет депутат Государственной Думы Алексей Говырин. Компаниям, которые уже развернули свое производство в технопарке, и тем, кто только собирается прийти, будет оказана всесторонняя поддержка со стороны государства. Мораторий на проверки для малого бизнеса, налоговые и кредитные каникулы.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы от Владимирской области:- Уникальные возможности, нельзя подходить и смотреть глазами того опыта, который уже был у нашей страны, и во время пандемии, и во время предыдущих кризисов, к тому, как выйти сегодня с той ситуации тисков, в которую нашу страну ввели западные санкции. Крайне важно проводить подобные совещания не в кабинете, а на площадках самих производств.Участники круглого стола обсудили не только вопросы ведения бизнеса, новые банковские продукты, но и защиту предпринимателей. Сегодня от этих взвешенных решений зависит экономика всей области.Александр Сыпченко, Семен Карпов. «Вести-Владимир»