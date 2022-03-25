В городском парламенте он был председателем комиссии по образованию, воспитанию и науке.

Во Владимире умер бывший депутат горсовета Александр Анохин. Сегодня 25 марта в 14 часов в Князь-Владимирском храме состоится прощание с заслуженным учителем России.Александр Иванович родился 1 июля 1948 года в областной столице. Окончил Владимирский машиностроительный техникум, Ивановский госуниверситет по специальности «учитель истории и обществоведения». Работал учителем, специалистом отдела народного образования, а в 80-х возглавлял советскую среднюю школу в ГДР.Долгие годы педагог руководил школой № 35, которая в 1996 году получила статус гимназии.В городском парламенте он был председателем комиссии по образованию, воспитанию и науке.Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким усопшего. Вечная ему память.