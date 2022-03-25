Когда наступил весенний, солнечный и тёплый период, лыжный сезон заканчивается, а желание...

Когда наступил весенний, солнечный и тёплый период, лыжный сезон заканчивается, а желание соревноваться не отпало, закрыть сезон можно лыжной "Ретро-гонкой" в парке "Дружба".В двух категориях - от 16 до 49 лет, и от 50 лет и старше. К участию в соревнованиях допускаются все желающие, но с несколькими условиями. Обязательны деревянные лыжи и спортивная экипировка в стиле "ретро". Будет специальный приз - за лучший ретро-стиль. Лыжня пройдёт 27-го марта, в это воскресенье, в 12:00. Обратите внимание, количество участников ограничено - к старту пригласят 50 человек.