24 марта около 18.00 часов в соцсетях начали появляться публикации жителей Владимира об экстренной...

24 марта около 18.00 часов в соцсетях начали появляться публикации жителей Владимира об экстренной эвакуации посетителей и сотрудников торгового центра «Мегаторг». Это уже не первый случай за март 2022 года. Напомним, эвакуация также проводилась 4 марта под угрозой задымления, а 18 марта произошло возгорание на крыше здания торгового центра.На этот раз причиной эвакуации стало сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве. На месте работают кинологи с собаками.Фото: Подслушано во Владимире