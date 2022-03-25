«Самый главный запрос вынужденных переселенцев – на работу. Во Владимирской области вакансий втрое...

«Самый главный запрос вынужденных переселенцев – на работу. Во Владимирской области вакансий втрое больше, чем людей, стоящих на учёте в центрах занятости. Кто захочет работать, поможем», – заверил глава региона Александр Авдеев. По его поручению Центры занятости населения области помогают гражданам, прибывшим с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), для них подбирают работу на весь срок нахождения в нашей стране, сообщает пресс-служба Администрации Владимирской области.«Мы примем на работу всех желающих. Граждане Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик смогут устраиваться на работу в РФ без получения трудового патента. На сегодняшний день 76 предприятий региона изъявили желание трудоустроить вынужденных переселенцев на 607 вакансий. Работодатели предлагают им в основном рабочие и сельскохозяйственные специальности, но также требуются продавцы, водители, медработники, учителя, инженеры, повара. Специалисты центров занятости, выясняют трудовые предпочтения и уровень компетенций прибывших», − сообщил директор Департамента труда и занятости населения Андрей Григорьев.Глава ведомства отметил также, что во всех пунктах временного размещения, а также на официальном сайте Департамента ( www .dtzn.avo.ru ), на интерактивном портале службы занятости населения (www.vladzan.ru) для граждан, эвакуированных с территории Украины, ДНР и ЛНР, размещена вся необходимая информация. Круглосуточно работают общефедеральная горячая линия Роструда (8-800-707-88-41), звонки на которую бесплатны из всех областей России. Региональная «горячая линия» тоже перешла на усиленный режим работы и доступна с 09:00 до 21:00 без выходных по телефону: 8-800-250-84-21.По данным региональных центров занятости на 25 марта, 497 прибывших к нам жителей Украины, Донецкой и Луганской народных республик заявили о готовности трудиться и прошли предварительные собеседования.В их числе Ольга, приехавшая из Луганска с тремя несовершеннолетними детьми: младшего женщине помогли устроить в детский сад, средний ребёнок уже приступил к занятиям в школе, старший − дистанционно продолжает обучение на 2 курсе Луганского профессионального колледжа строительства, экономики и права. По образованию Ольга − учитель начальных классов, поэтому специалисты центра занятости города Александрова подобрали ей вакансию социального педагога. С 1 апреля Ольга выходит на работу в среднюю школу города Струнино.Светлана − пенсионерка, приехала из Донецкой области с двумя внуками школьного возраста. Она уже устроилась учителем начальных классов в среднюю школу села Чамерево Судогодского района.Фото: https://pixabay.com/ru/