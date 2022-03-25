Во Владимирской области утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего директора МУП...

Во Владимирской области утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего директора МУП "Водоканала". Он обвиняется в хищении с использованием служебного положения и сокрытии денежных средств организации.Расследованием установлено, что директор МУП "Водоканала" от имени предприятия заключил договор со своей супругой на аренду фактически принадлежащего ему автомобиля, который в дальнейшем использовал, в том числе, в личных целях. В последующем он растратил вверенные ему денежные средства в размере около 213 тыс. рублей на ремонт указанной машины.Кроме того, обвиняемый, зная о том, что движение денежных средств по счетам предприятия приостановлено ввиду неуплаты предприятием налога на общую сумму свыше 15,2 млн рублей, давал поручения подчиненным сотрудникам об оплате счетов контрагентов через РКЦ ЖКХ, минуя кассу и расчетный счет предприятия. Это повлекло сокрытие денежных средств в размере около 18 млн. рублей, за счет которых мог быть погашен долг предприятия по налоговым сборам, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемый не признал. Уголовное дело будет направлено Юрьев-Польский районный суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела осуществляло региональное СУ СК России по Владимирской области.