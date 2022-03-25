С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 146458 владимирцев.

Во Владимирской области на 25 марта выявлено 159 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 33 человек. Ещё 25 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 19 - в Ковровском, 7 - в Кольчугинском, 5 - в Александровском, 16 - в Юрьев-Польском, 25 - в Гусь-Хрустальном, 4 - в Судогодском, 3 - в Киржачском, по 5 - в Камешковском и Селивановском, 2 -в Гороховецком и 8 - в Суздальском районах, а также 2 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 146458 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 39998 заболевших во Владимире, 17261 - в Ковровском районе и 16034 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.