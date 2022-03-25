На дорогах - гололедица.

Во Владимирской области ожидаются заморозки. Днём 25 марта будет облачно, но с прояснениями. Местами небольшие осадки - мокрый снег с дождём. На дорогах синоптики прогнозируют гололедицу.Температура воздуха будет колебаться от -5 ночью, до +5 в течение дня.Скорость порывов южного ветра составит 3 - 8 метров в секунду.Атмосферное давление будет колебаться на уровне 755 миллиметров ртутного столба.В выходные осадки продолжатся. К субботе ветер усилится до 18 метров в секунду. Столбик термометра днем не будет подниматься выше 0.