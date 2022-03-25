Работы принимаются до 1 мая на сайте Владимирской ассоциации кулинаров.

Владимирская ассоциация кулинаров проводит конкурс рецептов любимых и традиционных семейных блюд. Лучшие идеи войдут в сборник «Кулинарные сказки Владимирской области».«Наш проект - это возможность восполнить пробел во внутрисемейных отношениях, напомнить взрослым, что воспитание - это не только проверка дневников и покупка подарков. Важно продемонстрировать детям, что общение с родителями может быть интересным и вкусным», - подчеркнули организаторы.К участию допускаются все школьники и студенты от 7 до 18 лет. Можно заявиться одному или всей семьёй.От авторов принимаются способы приготовления семейных блюд со списком ингредиентов и пошаговым описанием процесса. К заявке необходимо прикрепить фото готового лакомства, а также рассказать о том, как оно связано с историей семьи. Работы принимаются до 1 мая на сайте Владимирской ассоциации кулинаров.Их разместят в специальном разделе портала. Открытое голосование по выбору лучших пройдёт с 1 по 16 сентября. Итоги подведут 19 сентября.