Пройдено порядка 318 километров. Автопатрули осмотрели почти 90 км обочин.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» продолжает поиски Валерия Кзянева во Владимирской области. Местонахождение неизвестно с 20 марта.После подачи заявки координаторы сразу приступили к опросу родственников и знакомых мужчины. По свидетельствам очевидцев, в последний раз его видели направлявшимся из деревни Шепелево в Байгуши.В первую же ночь откликнулись больше 25 поисковиков. Плюс — знакомые, коллеги пропавшего и неравнодушные жители Шепелево, которые помогли в формировании групп и выполнении задач по расклейке ориентировок, патрулировании дорог, а также почёсывали местность», - рассказывают волонтёры.Как рассказывает доброволец Мария Лебедева, отряд запросил БПЛА с тепловизором у московского подразделения. Его экипаж прибыл в районе трех часов ночи с 21 на 22 марта и немедленно приступил к работе.На протяжении трёх суток в лесу работала кинологическая группа. Осмотрены тропы и сходы с них в районе предполагаемой пропажи, лес, а также заброшенные здания и недострои. Пройдено порядка 318 километров. Автопатрули осмотрели почти 90 км обочин.«Желаемого результата пока нет, но поиск продолжается», - подчеркнули в ПСО «Лиза Алерт».