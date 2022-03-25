К сожалению, среди жертв - двое детей.

Во Владимирской области в 2022 году произошло 499 пожаров, на которых погиб 31 человек. Травмы различной степени тяжести получили 17 владимирцев. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала руководитель пресс-службы МЧС Екатерина Мищенко.К сожалению, среди жертв - двое детей. Основные причины возгораний – это неправильная эксплуатация электронагревательных приборов, печного отопления, а также неосторожное обращение с огнём.Спасатели напоминают, что нельзя оставлять без присмотра включенные обогреватели, необходимо следить за их исправностью.«Особое внимание - детям. Родители должны разъяснить им опасность игр с огнём, не допускать нахождения ребят без присмотра», - предостерегают в ведомстве.Номера экстренных служб: «01», «101» или «112».