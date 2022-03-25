Как часто мы хотим помогать природе, но не знаем с чего начать. А есть очень простое решение - начать участвовать в природоохранных акциях и есть возможность сделать это уже сейчас. 26 марта ..

Как часто мы хотим помогать природе, но не знаем с чего начать. А есть очень простое решение - начать участвовать в природоохранных акциях и есть возможность сделать это уже сейчас.26 марта 2022 г. стартует масштабная экологическая акция «Час Земли», позволяющая привлечь внимание к проблемам рационального использования ресурсов и ответственного отношения к природе.Что же такое «Час Земли» и зачем он нужен?С 2007 года, акция проходит по всему миру. Самые известные памятники архитектуры погружаются в темноту, что бы дать возможность подумать, сделать выводы или просто дать отдохнуть не только Земле, но и каждому участнику акции. Современные реалии таковы, что ритм жизни и постоянное использование электроники забирает у людей возможность единения с самим собой и своими близкими. Однако ментальное здоровье стоит не на первом месте при проведении экологической акции «Час Земли».Принимая участие в акции мы помогаем сохранить ресурсы, которые используются для выработки света, а так же сократить число вредных выбросов. Например, за 1 час без света удается сэкономить уголь, сократить выбросы в атмосферу от сжигания этого угля. Чем больше участников, тем больше сэкономленных ресурсов. Но, это лишь малая часть того что мы с Вами можем сделать для нашей планеты. Борьба с пластиком, экономия воды, сортировка отходов, помощь природе, правильное экологическое воспитание подрастающего поколения, все это поможет оздоровить Землю, даст возможность сохранить и приумножить потребляемые человеком ресурсы.ГБУ ВО «Экорегион» совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области, приглашает жителей региона к участию в акции «Час Земли». Для того чтобы стать участником, необходимо 26 марта 2022 года с 20:30 до 21:30 выключить свет, и отложить все гаджеты и подумать, о том как важно давать себе и Земле час на восстановление.