Во Владимирской области судят жителя Республики Чувашия за смертельное ДТП. По версии следствия, водитель микроавтобуса неоднократно привлекался к административной ответственности за

Во Владимирской области судят жителя Республики Чувашия за смертельное ДТП. По версии следствия, водитель микроавтобуса неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В октябре 2021 года он ехал на технически исправном транспортном средстве по федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга», направляясь из Калужской области в сторону города Чебоксары. В салоне машины было 9 пассажиров, что