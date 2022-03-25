В Кольчугинском районе осудили мужчину,угнавшего чужой автомобиль - сообщает пресс-служба...

В Кольчугинском районе осудили мужчину,угнавшего чужой автомобиль - сообщает пресс-служба областного суда.Следствием установлено, что обвиняемый повредил центральный замок,сел в автомобиль, завел его и перегнал к себе в гараж. Транспортное средство он украл с целью использования в качестве «донора» для собственного автомобиля аналогичной марки и модели, нуждавшегося в ремонте. Из автомобиля обвиняемый вытащил магнитолу, 4 музыкальные колонки, усилитель, акустические провода, гаечные ключи, дефлектор, запасное колесо, аккумулятор и дворники. Своими действиями угонщик причинил потерпевшему значительный материальный ущерб в размере 151 000 рублей.В судебном заседании обвиняемый признал вину, согласился с предъявленным обвинением, дело рассмотрено без проведения судебного разбирательства.Приговором суда от 16.03.2022 мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 440 часов.Похищенный автомобиль, а также вещи и предметы из него возвращены потерпевшему.Фото: freepik