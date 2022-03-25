За последние сутки во Владимирской области выявлено 159 случаев заражения коронавирусом. Это на 5 меньше, чем накануне. Госпитализировано 50. Это на 4 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 159 случаев заражения коронавирусом. Это на 5 меньше, чем накануне. Госпитализировано 50. Это на 4 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 146 458. В лидерах по приросту Владимир – 33 заболевших за сутки. Муром и Гусь-Хрустальный на втором месте – 25.