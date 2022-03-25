Во Владимирской области женщина отправится в тюрьму на 2 года за избиение своего знакомого. В суде установлено, что 12 октября 2021 года в процессе распития спиртного между подсудимой и

Во Владимирской области женщина отправится в тюрьму на 2 года за избиение своего знакомого. В суде установлено, что 12 октября 2021 года в процессе распития спиртного между подсудимой и потерпевшим в его доме произошла ссора на почве возникших неприязненных отношений. В ходе конфликта женщина нанесла своему знакомому многочисленные удары по лицу и туловищу. После чего