В регион прибыл благотворительный груз для вынужденных переселенцев из Донбасса и...

В регион прибыл благотворительный груз для вынужденных переселенцев из Донбасса и Украины.Гуманитарная помощь для людей поступила по линии «МыВместе» от Общероссийского Народного Фронта, Красного креста, волонтёров-медиков, благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Груз доставляют в пункты временного размещения во все районы Владимирской области. Накануне помощь распределили в Вязниках. Десяткам вынужденных переселенцев доставили одежду и предметы первой необходимости.