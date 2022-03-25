Врио губернатора планирует решить все вопросы в долгостроями до 2023 года. Об этом врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев заявил во время доклада по итогам 2021 года. В ходе

Врио губернатора планирует решить все вопросы в долгостроями до 2023 года. Об этом врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев заявил во время доклада по итогам 2021 года. В ходе своего выступления он заверил, что все вопросы с дольщиками строящихся проблемных объектов будут решены до начала 2023-го года. Авдеев уточнил, что сейчас в федеральном списке “трудных