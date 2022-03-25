ВТБ стал победителем в 6 номинациях и получил 13 наград на престижном международном конкурсе в области дистанционного взаимодействия с клиентами CCGuru Awards/Хрустальная гарнитура. ВТБ был ..

ВТБ стал победителем в 6 номинациях и получил 13 наград на престижном международном конкурсе в области дистанционного взаимодействия с клиентами CCGuru Awards/Хрустальная гарнитура.ВТБ был признан победителем сразу в 6 номинациях конкурса. Награду получил социальный проект банка HEARTCOIN, позволяющий объединить сотрудников и дать возможность проявить социальную ответственность и неравнодушие к окружающей среде – за три года участники организовали более 40 социальных и благотворительных акций. Другой проект «Орел и решка в Collection ВТБ» создал для персонала игровую атмосферу виртуального путешествия и внедрил ее в рабочий процесс, благодаря чему проект признан лучшим по формированию вовлеченности сотрудников. Также победы ВТБ принесли программа для персонала «Самый ценный актив», которая направлена на понимание потребностей и создание доверия и единства понимания общих зон развития сотрудников, и программа «Энергия нашей команды» как лучшая практика обеспечения здоровья и благополучия, призванная создать идеальное рабочее место.Победителями конкурса также названы Центр продаж и обслуживания клиентов в Воронеже в номинации «Лучший новый контакт-центр» и команда обслуживания клиентов в канале чат контактного центра ВТБ в Оренбурге в номинации «Лучшая цифровая команда взаимодействия с клиентами по цифровым-не голосовым каналам доступа».Призовые места премии сразу в двух номинациях получило инновационное решение «Робот-ВТБ. Партнер. Помощник. Друг». Чат-бот ВТБ завоевал второе место в номинации «Лучший клиентский опыт автоматизированного, роботизированного взаимодействия». Высокой оценкой жюри отмечены команда розничного взыскания Collection ВТБ и команда автокредитования «Скорость» контактного центра в Чебоксарах, проект «Горящие сердца» в номинации «Лучшая программа/практика «голос сотрудника».Оператор розничного взыскания банка Аркадий Архипов вошел в пятерку лучших операторов России и стран СНГ и занял призовое место, получив высокое одобрение жюри.Сегодня в ВТБ работают четыре крупных контакт-центра, которые расположены в Барнауле, Воронеже, Оренбурге и Чебоксарах. В первом квартале 2022 года банк планирует открыть площадку в Самаре. Сотрудники контакт-центров ВТБ обеспечивают информационное обслуживание клиентов, оказывают помощь в решении их вопросов, занимаются продажей банковских продуктов. Консультации клиентов проходят в режиме 24/7 в чате мобильного приложения, а также по телефону 1000 или 8 800 100 24 24.Чат-бот в ВТБ появился в мобильном приложении ВТБ Онлайн в мае 2019 года. Виртуальный помощник способен ответить на более чем 1,5 тысячи различных вопросов. Клиенты могут в любое удобное время получить всю необходимую информацию: например, узнать задолженность по кредитной карте, лимит снятия наличных, реквизиты и баланс карты и многое другое.Обратиться за консультацией к виртуальным помощникам можно не только в мобильном приложении на Android и интернет-банке, но и в мессенджерах Viber (), WhatsApp () и Telegram (). Кроме того, чат-бот доступен и на сайте банка.